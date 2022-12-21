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Конгрессмен Госар: ради простых американцев Байдену следует забыть об Украине

Мир

Конгрессмен-республиканец Пол Госар уверен, что ради простых американцев Джо Байдену следует забыть об Украине.

По мнению Госара, Украина — это не проблема Америки. Он рассказал, что во время его поездки по Аризоне ни один из избирателей не сказал, что защита Украины должно быть приоритетной миссией США.

Конгрессмен уверен, что администрации Байдена следует побольше заниматься проблемами внутри Америки. А таких у США немало: инфляция, нелегальные беженцы, проблемы в сфере обучения, коррупция и другие.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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