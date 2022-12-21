Владимир Зеленский прибыл в резиденцию главы США для встречи с Джозефом Байденом.
В Сети стали появляться фото и видео, на которых в США торжественно встречают президента Украины. Зеленский опубликовал снимки у самолёта, а мировые СМИ растиражировали фотографии, на которых Джозеф Байден приветствует украинского лидера. Появилось также фото, на котором Байден и Зеленский беседуют у камина в Белом доме.
Глава Украины по-прежнему пренебрегает правилами дресс-кода. Он прибыл для встречи с главой США в одежде цвета хаки, подчёркивая этим, что является лидером воющей страны.
Ранее Владимир Зеленский объяснил, для чего приехал в США и рассказал, когда вернёт свободу Украине.
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