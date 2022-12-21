Владимир Зеленский объяснил, для чего приехал в США и рассказал, когда вернёт свободу Украине.
Президент Украины, который прибыл в Вашингтон, поблагодарил за поддержку Украины американский народ, главу и правительство США.
Он заверил, что две страны продолжат сотрудничество с целью приблизить победу Украины.
"Проведу ряд переговоров для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины", — объяснил цель своего визита в США украинский лидер.
Он уверен, что в 2023 году Украина одержит победу в противостоянии с Россией.
"В следующем году мы должны вернуть украинский флаг и свободу всей нашей земле, всем нашим людям", — написал Зеленский в своём микроблоге.
Ранее Захар Прилепин высказался о намерении Владимира Зеленского просить США предоставить на вооружение ВСУ ракеты ATACMS.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Взяты в плен офицеры 80-й аэромобильной бригады ВСУ, расстрелявшие русских солдат.