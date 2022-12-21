Прибывший в США Зеленский обозначил сроки освобождения Украины: В следующем году

Владимир Зеленский объяснил, для чего приехал в США и рассказал, когда вернёт свободу Украине.

Президент Украины, который прибыл в Вашингтон, поблагодарил за поддержку Украины американский народ, главу и правительство США.

Он заверил, что две страны продолжат сотрудничество с целью приблизить победу Украины.

"Проведу ряд переговоров для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины", — объяснил цель своего визита в США украинский лидер.

Он уверен, что в 2023 году Украина одержит победу в противостоянии с Россией.

"В следующем году мы должны вернуть украинский флаг и свободу всей нашей земле, всем нашим людям", — написал Зеленский в своём микроблоге.

Ранее Захар Прилепин высказался о намерении Владимира Зеленского просить США предоставить на вооружение ВСУ ракеты ATACMS.