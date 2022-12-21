В преддверии Нового года в украинских супермаркетах появилась водка "Зеленский"

Перед новогодними праздниками украинские супермаркеты решили порадовать своих граждан новинкой — водкой, выпущенной в честь украинского президента Владимира Зеленского. Об этом пишет EADaily.

На алкогольный напиток с портретом президента Незалежной сейчас идёт хорошая скидка. Этот напиток продаётся с соответствующим антуражем — лозунгами в поддержку Украины и соответствующими рекламными надписями, например, "Зеленский — водка для героев Украины".

Водка "Зеленский" не местного производства, её делают в Германии. Помимо Украины, этот напиток можно встретить на полках магазинов ФРГ, Швейцарии и Великобритании. Согласно объяснениям в рекламных буклетах, вырученные от продажи "Зеленского" средства направляются на поддержку ВСУ.

Идейным вдохновителем этого напитка стала дизайнер Анастасия Розинина, переехавшая с Украины в Швейцарию.

"Чем больше водки в поддержку Украины будут пить в Европе, тем скорее Украина победит Россию", — говорит украинка.