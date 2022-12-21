Глава СБУ Малюк предупредил, что украинским олигархам придётся пойти в окопы с оружием в руках

Не исключён момент, когда украинские олигархи должны будут взять в руки оружие и отправиться защищать страну. Такое заявление сделал врио председателя СБУ Василий Малюк.

Представитель СБУ напомнил, что за крупными украинскими бизнесменами сейчас пристально следят спецслужбы, из-за чего последним приходится периодически являться на допросы.

"А в случае необходимости [олигархам] тоже придется брать в руки оружие и становиться в окопе бок о бок. Ведь они такие же граждане, как и все. Кроме святого права защищать землю, это святая обязанность каждого мужчины", — отметил Малюк, слова которого приводит ТАСС.