Представитель Республиканцев Спайсер назвала Байдена "папиком" Зеленского

Представитель Республиканской партии Лаверн Спайсер негативно отозвалась о трепетном отношении президента США Джо Байдена, которое он выказывает по отношению к лидеру Украины Владимиру Зеленскому.

По словам Лаверн, Байден относится к Зеленскому как "папик" к своей платной партнёрше. Таким образом политик прокомментировала пост американского лидера, в котором тот поинтересовался, хорошо ли долетел Зеленский до США. Байден добавил, что рад приветствовать его в Вашингтоне, отметив, что им есть о чём поговорить с украинским президентом.

"Ты пишешь ему буквально как папик пишет своей партнерше на свидании за деньги. Какого хрена?" — написала по поводу этого поста Спайсер в своём Twitter*.

До этого в Вашингтоне уже отметили, что поездка Зеленского в Вашингтон является своего рода сигналом России, которой хотят показать, что США всё так же поддерживают Киев.

По мнению иностранных СМИ, Зеленский собирается попросить у Белого дома ракеты ATACMS высокой дальности, способные бить на 300 километров, а также разведывательно-ударные БПЛА Grey Eagle и Reaper.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.