Экс-представитель администрации американского лидера Джо Байдена Джен Псаки рассказала, почему украинский лидер Владимир Зеленский внезапно отправился в Штаты.
"Президент не совершил бы этой поездки, если бы поддержка в США не сокращалась", — подчеркнула бывший пресс-секретарь Белого дома.
Журналистка связала визит Зеленского с желанием "продать" конгрессменам и обычным гражданам идею о помощи Киеву. По мнению Псаки, политики встретят президента с восторгом.
Ранее в Белом доме сказали, что Байден и Зеленский планируют поговорить о "справедливом мире" на Украине.
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