Псаки связала визит Зеленского в Вашингтон с уменьшением поддержки Украины в США

Экс-представитель администрации американского лидера Джо Байдена Джен Псаки рассказала, почему украинский лидер Владимир Зеленский внезапно отправился в Штаты.

"Президент не совершил бы этой поездки, если бы поддержка в США не сокращалась", — подчеркнула бывший пресс-секретарь Белого дома.

Журналистка связала визит Зеленского с желанием "продать" конгрессменам и обычным гражданам идею о помощи Киеву. По мнению Псаки, политики встретят президента с восторгом.

Ранее в Белом доме сказали, что Байден и Зеленский планируют поговорить о "справедливом мире" на Украине.