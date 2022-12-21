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Псаки связала визит Зеленского в Вашингтон с уменьшением поддержки Украины в США

Мир

Экс-представитель администрации американского лидера Джо Байдена Джен Псаки рассказала, почему украинский лидер Владимир Зеленский внезапно отправился в Штаты.

"Президент не совершил бы этой поездки, если бы поддержка в США не сокращалась", — подчеркнула бывший пресс-секретарь Белого дома.

Журналистка связала визит Зеленского с желанием "продать" конгрессменам и обычным гражданам идею о помощи Киеву. По мнению Псаки, политики встретят президента с восторгом.

Ранее в Белом доме сказали, что Байден и Зеленский планируют поговорить о "справедливом мире" на Украине.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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