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Помощник Рейгана назвал Путина самым честным из нынешних политиков

Мир

По мнению бывшего сотрудника Белого дома во время президентства Рональда Рейгана Пола Крейга Робертса, российский лидер Владимир Путин отличается от всех остальных современных политиков своей честностью.

Помощник Рейгана назвал Путина самым честным из нынешних политиков

Робертс подчеркнул, что старается быть объективным и поддерживать правду, а не Путина, но при этом он вынужден признать, что восхищён его честностью и положительными человеческими качествами.

"В своих статьях я стараюсь вставать на сторону правды, а не Путина, хотя он, по моему взвешенному мнению, самый честный и, может быть, наивный игрок на мировой арене", — написал Робертс на своём сайте.

Американский политик также отметил лидерские качества Путина, а также его доброту, принимая во внимание то, с чем ему приходится сталкиваться.

"Путин слишком человечный по отношению к тому злу, с которым сталкивается", — отметил Робертс.

При этом он считает, что российские власти слишком хорошо думают о западных лидерах, ошибочно полагая, что среди них есть "разумные люди, с которыми можно договориться".

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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