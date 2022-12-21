Кива: глава Генштаба Польши встретился с Залужным для обсуждения ввода войск на Западную Украину

На Украину прибыл глава Генштаба Польши и встретился с главкомом ВСУ Валерием Залужным для обсуждения ввода войск на территорию Западной Украины. Об этом сообщил в среду экс-депутат Рады Илья Кива в своём Telegram-канале.

Политик напомнил, что писал ранее о приведении в боевую готовность польской армии и получении новых танков. По его мнению, это свидетельствует о готовности Польши к захвату и оккупации украинских территорий.

Кива также считает, что параллельно будет осуществлён захват Приднестровья Румынией, а начало операции будет сопряжено с провокациями на белорусско-украинской границе.

Начинается новый этап военных действий, и поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон лишь подтверждает это, заключил он.