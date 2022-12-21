Политолог Михеев: нужно свести к нулю активность Зеленского

Политолог Сергей Михеев напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует высокую политическую активность, которая направлена против России.

Эксперт напомнил, что Зеленский отправился в США, чтобы попиариться там и попросить оружия, в частности, ЗРК Patriot. Своей активностью Зеленский добьётся желаемого, уверен политолог.

По этой причине эксперт призвал сделать так, чтобы помешать Зеленскому свободно выезжать за пределы Украины и возвращаться обратно, заверив, что у России наверняка найдутся для этого нужные средства.

"Этот визит (Зеленского в Вашингтон — Прим. ред.) будет использован в пользу украинской армии. А украинская армия, это та армия с которой мы воюем. Например он (Зеленский) сейчас улетел туда, отпиарился, а потом взять и создать ситуацию, при которой он не сможет вернуться на Украину. Или ему будет страшно вернуться. Вот это будет интересный ход", — сказал Михеев в беседе с "Военным делом".

Политолог уверен, что Зеленский добьётся своего и получит американские ЗРК Patriot, которые будут завезены на Украину через Польшу вместе с американскими инструкторами.

По этой причине нужно разорвать этот порочный круг и помешать Зеленскому делать то, что ему хочется. Потому что если у Киева окажется американское дальнобойное вооружение наподобие ракет ATACMS, украинцам никто, в том числе США, не помешает ударить по территории РФ.