Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что американский президент США Джо Байден планирует поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским о "справедливом мире", которым должна окончиться российская спецоперация на Украине.
Ранее стало известно, что Зеленский полетел в Вашингтон на встречу с Байденом. Также президент Украины выступит перед конгрессом США.
"… Это хорошая возможность для обоих лидеров встретиться лицом к лицу и обсудить не только то, что США делают сейчас и продолжат делать в будущем, но как в итоге попытаться выйти на то, что президент Зеленский назвал "справедливым миром", — сказал Кирби в интервью телеканалу CNN.
По словам представителя Белого дома, российский лидер сейчас не заинтересован в мирных переговорах, поэтому США не будут убеждать Зеленского в необходимости решения конфликта дипломатическим путём.
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