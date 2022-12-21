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Китаевед назвал главной темой встречи Медведева и Си Цзиньпина обсуждение вопросов безопасности

Мир

Независимый китаевед Бронислав Виногродский в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал послание, переданное заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым главе КНР Си Цзиньпину от лидера РФ Владимира Путина.

Китаевед назвал главной темой встречи Медведева и Си Цзиньпина обсуждение вопросов безопасности

По мнению эксперта, главная повестка в российско-китайских отношениях сейчас — это обсуждение вопросов безопасности.

"Они не просто могут обсуждать вопросы безопасности, это вообще главная повестка сейчас, которую обсуждают Москва и Пекин. Потому что в любом случае в мире сейчас строится новая система, новая структура, архитектура сохранения безопасности вообще как таковой, поддержания ее. Я думаю, что это вообще главная тема повестки, что делать для того, чтобы поддерживать безопасность и указывать взаимную поддержку в этих очень непростых условиях", — сказал Виногродский.

Китаевед уверен, что Китай сейчас достаточно открыто поддерживает Россию, выступая постоянно против направленных на Россию разного рода движений.

"Китай однозначно в моем видении вместе с Россией действует сейчас", — подчеркнул Виногродский.

При этом в военной поддержке России со стороны Китая сейчас нет смысла, потому что КНДР и так открыто поддерживает РФ в публичном пространстве, посредство своих деклараций и публикаций, направленных против каких-то американских инициатив, движений. Кроме того, Китай и Россия и так часто проводят совместные военные учения.

21 декабря прошла встреча Медведева и главы КНР Си Цзиньпина, на которой обсуждался широкий спектр тем российско-китайской повестки.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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