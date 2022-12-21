Sky News: "Запад недооценил исходящую от России опасность"

Западные эксперты недооценили мощь российской армии, а поставки вооружения Украине не спасут страну от поражения, сообщил обозреватель Sky News Доминик Вагхорн.

"Остро чувствуется, что Запад недооценил исходящую от России опасность <…> Он не отправил Украине средства, необходимые для отражения волн беспилотников и ракет", — подчеркнул журналист.

Он считает, что США, Британия и Евросоюз должны активнее помогать Украине, чтобы она могла оказывать России конкурентное противостояние. Пока же поставки западного оружия недостаточны для разрешения конфликта и лишь поддерживают эскалацию, отметил Вагхорн.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что 300 танков помогут ВСУ выйти на границы, которые были до начала российской спецоперации.