Путин заверил, что у Киева скоро останутся одни подачки

По словам российского лидера Владимира Путина, Украина скоро лишится всего - у неё не останется ничего, кроме подачек в виде западного вооружения и денег.

Президент заверил, что в России, у которой есть всё, ситуация прямо противоположная.

"Что хочу подчеркнуть, у нас, именно у России, и таких стран немного в мире, я уж не говорю про наших соседей, у них скоро вообще ничего не будет, все будет только в виде подачек и деньгами, и вооружением, и боеприпасами, только подачки. В России все совсем по-другому, у нас есть все", - сказал Путин, выступая на коллегии Минобороны.

Помимо этого Путин отметил, что у РФ имеются все возможности для наращивания своего потенциала.