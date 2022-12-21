Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад проклинал террористическую организацию "Аль-Каида"*, но в то же время поддерживал террористов в России.
По словам лидера страны, после распада Советского Союза молодая Россия хотела стать частью "цивилизованного" мира, но Запад начал поддерживать террористов на Кавказе, чтобы добить и растащить РФ.
"И вроде бы предавали анафеме всякую там "Аль-Каиду"* и прочих преступников, а вот их использование на территории России считалось приемлемым, им оказывалось всяческая поддержка,… только бы они воевали против России", — подчеркнул глава государства.
* Признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.
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