Президент Путин указал на возведение на Украине националистов в ранг героев

Националисты есть в любой стране, однако в России с ними ведут активную борьбу, а на Украине их преподносят в качестве героев. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Киевский режим использует неонацистов в своём противостоянии с Москвой, отметил глава государства. Путин подчеркнул, что в крупных украинских городах такие люди открыто показывают свастику, однако общественность не обращает на это внимания.

"Мы с проявлениями неонацизма, фашизма боремся. Мы не возводим это в ранг национальной политики, а на Украине возводят", — указал президент.