Полковник США Макгрегор: у НАТО иссякли запасы оружия для поставок Украине

У стран Североатлантического альянса начинает пропадать возможность поставлять оружие на Украину, поэтому дальнейшая военная помощь Киеву может оказаться под вопросом. Об этом этом заявил полковник ВС США Дуглас Макгрегор.

"Что члены НАТО могут отправить? Они исчерпали большую часть своих запасов оружия и боеприпасов", — отметил он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Макгрегор подчеркнул, что тот объём военной помощи, который запросил главком ВСУ Валерий Залужный у Запада, превышает оснащение любой европейской армии.