СБУ перекрыла каналы, по которым за границу переправляли украинцев призывного возраста

Представители Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили о ликвидации каналов, по которым мужчин призывного возраста отправляли за границу.

По версии украинского ведомства, к отъезду призывников за границу причастны депутаты районного совета Киевской области.

"СБУ ликвидировала новые каналы побега уклонистов за границу, к схемам причастны депутаты районного совета Киевской области. Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить побег за границу более сотни уклонистов", — сообщается в Telegram-канале СБУ.

Представители ведомства выяснили, что потенциальных призывников выдавали за волонтёров, либо же разными способами помогали им миновать контрольно-пропускные пункты на границе. За услуги такого рода посредники брали от 4 тысяч долларов, в зависимости от места жительства мужчины и того, насколько быстро он хотел уехать.

Так, в "незаконной переправке лиц через госграницу Украины" обвиняется одна из жительниц Киевской области, которая помогала мужчинам-призывникам стать "членами местной благотворительной организации" посредством личных связей среди депутатов региона.

Также СБУ перекрыла два канала нелегального выезда призывников через границу мимо КПП — в Одесской области и через Молдавию.