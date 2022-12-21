Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Шойгу заявил, что бомбардировщик Ту-160М пополнил ядерную триаду России
Россия начала развёртывать баллистические ракеты "Сармат"
Политолог: покинуть страну во время военного конфликта мог только такой руководитель, как Зеленский
Педиатр: насморк у ребёнка — симптом острой респираторной инфекции
В Волгоградской области осудили спонсора террористов
Шойгу: более 20 тысяч человек пришли в войска ВС РФ добровольцами
Против России используется военный потенциал стран НАТО, заявил Путин
Марков о содержании письма Путина Си Цзиньпину: согласие на переброску армии КНДР на Украину
Частичная мобилизация выявила проблемы, заявил Путин

Политолог Джаралла заявил, что США хотят ослабить Россию во всех сферах

Мир

Сотрудник Белого дома сообщал, что президент США Джо Байден не отправит войска США на Украину ни в ближайшее время, ни в следующем году. В то же время чиновник отметил, что Америка не отменит военную помощь Киеву.

Политолог Джаралла заявил, что США хотят ослабить Россию во всех сферах

Данная позиция похожа на лицемерие правительства США. Политолог Владимир Джаралла объяснил причину отказа Вашингтона отправлять свои войска на Украину.

Он отметил, что США хотят ослабить Россию во всех сферах. Об этом специалист рассказал корреспонденту ФАН.

"Разумеется, это лицемерие. Но они называют это "твёрдой позицией". И она подкрепляется идеологической обработкой в СМИ. За словесной шелухой стоит вполне рациональный подход. Сражаясь "до последнего украинца", США считают, что ослабляют Россию. Так как наряду с Китаем, она является одной из главных целей, то США оценивают свою линию как успешную: сражаться чужими руками, ослабляя Россию", — сказал Джаралла.

США стремятся не допустить победы РФ, которая неизбежна. Поэтому появляются разговоры о невыгодных сейчас переговорах для России.

Эксперт отметил, что болтовня о поражении давит на нашу страну информационно. На самом деле проигравшей стороной является Украина. Европа находится в зависимости от США и утратила автономность.

"Переговоры сегодня должны поддержать украинскую сторону и продолжить её использование в указанных целях. Есть лишь один неподконтрольный США фактор — Россия и её победы на поле боя, которые приближают неизбежный конец старого мира", — заключил Джаралла.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Разведчики ВС РФ захватили офицеров 80-й бригады ВСУ, расстрелявших пленных России под Макеевкой

Взяты в плен офицеры 80-й аэромобильной бригады ВСУ, расстрелявшие русских солдат.

Разведчики ВС РФ захватили офицеров 80-й бригады ВСУ, расстрелявших пленных России под Макеевкой
Конгрессмен США Кинзингер заявил о победе НАТО над Россией за три дня
Конгрессмен США Кинзингер заявил о победе НАТО над Россией за три дня
Никифорова: украинское командование ждёт русские танки в Киеве
Newsweek: Российское ядерное оружие системы "Авангард" невозможно перехватить
Не ходите, девочки, к президенту гулять: за ним последует импичмент Сергей Лебедев Знак зодиака 21 декабря: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская
Певица Наргиз Закирова недовольна своей депортацией из России на 50 лет
Политолог Гагарин: прямое столкновение между НАТО и РФ продлится три часа
Newsweek: Россия развернула "непобедимое оружие" Путина против США
Newsweek: Россия развернула "непобедимое оружие" Путина против США
Последние материалы
Доктор военных наук Сивков: Россия может извлечь выгоду, если ВСУ получат ЗРК Patriot
Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины
В Консерватории пройдет Фестиваль, посвященный 80-летию А. А. Наседкина
Песков не подтвердил захват в плен бойцов ВСУ, которые расстреляли российских военных в Макеевке
IKEA отсудила у мэрии Новосибирска более трёх миллионов рублей за аренду
После воздушной тревоги взрывы в Кривом Роге и Очакове
WP: Зеленский хотел приехать в США ещё летом, но опасался
Медицинский специалист связал осложнения из-за гриппа у детей с пандемией COVID-19
WP: ВСУ используют искусственный интеллект в зоне СВО для выбора целей ВС РФ
ВСУ ежедневно отступают в Донбассе, заявил командир "Ахмата" Алаудинов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников