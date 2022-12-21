Политолог Джаралла заявил, что США хотят ослабить Россию во всех сферах

Сотрудник Белого дома сообщал, что президент США Джо Байден не отправит войска США на Украину ни в ближайшее время, ни в следующем году. В то же время чиновник отметил, что Америка не отменит военную помощь Киеву.

Данная позиция похожа на лицемерие правительства США. Политолог Владимир Джаралла объяснил причину отказа Вашингтона отправлять свои войска на Украину.

Он отметил, что США хотят ослабить Россию во всех сферах. Об этом специалист рассказал корреспонденту ФАН.

"Разумеется, это лицемерие. Но они называют это "твёрдой позицией". И она подкрепляется идеологической обработкой в СМИ. За словесной шелухой стоит вполне рациональный подход. Сражаясь "до последнего украинца", США считают, что ослабляют Россию. Так как наряду с Китаем, она является одной из главных целей, то США оценивают свою линию как успешную: сражаться чужими руками, ослабляя Россию", — сказал Джаралла.

США стремятся не допустить победы РФ, которая неизбежна. Поэтому появляются разговоры о невыгодных сейчас переговорах для России.

Эксперт отметил, что болтовня о поражении давит на нашу страну информационно. На самом деле проигравшей стороной является Украина. Европа находится в зависимости от США и утратила автономность.

"Переговоры сегодня должны поддержать украинскую сторону и продолжить её использование в указанных целях. Есть лишь один неподконтрольный США фактор — Россия и её победы на поле боя, которые приближают неизбежный конец старого мира", — заключил Джаралла.