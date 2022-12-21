Командующий ВС Финляндии генерал Кивинен заявил о возможностях своей армии

Командующий Вооруженными силами Финляндии генерал Тимо Кивинен заявил, что армия страны готова "вести войну, как на Украине", так как имеет достаточную оборонительную возможность.

Финляндия обладает, пожалуй, самой большой огневой мощью на душу населения в Европе, поэтому высшее командование страны призывает НАТО ускорить подачу заявки на членство, пишет Bloomberg. Кивинен расстроен тем, что Финляндия до сих пор не вошла в состав Североатлантического альянса, хотя критерии уже выполняются (расходы на оборону доведены до 2% ВВП).

Также командующий ВС заявил, что количество артиллерии в стране больше, чем у Германии и Франции в совокупности, а мобилизовать Финляндия сможет порядка 280 тысяч человек, а это больше, чем Британия. Кивинен отметил, что в случае конфликта с Россией, его армия сможет достойно противостоять.

"Мы систематически разрабатывали нашу оборону именно для этого типа войны, которая ведётся (на Украине — Прим. ред.), с массированным использованием артиллерии, танков и авиации", — уточнил генерал.