Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россия начала развёртывать баллистические ракеты "Сармат"
Политолог: покинуть страну во время военного конфликта мог только такой руководитель, как Зеленский
Педиатр: насморк у ребёнка — симптом острой респираторной инфекции
В Волгоградской области осудили спонсора террористов
Шойгу: более 20 тысяч человек пришли в войска ВС РФ добровольцами
Против России используется военный потенциал стран НАТО, заявил Путин
Марков о содержании письма Путина Си Цзиньпину: согласие на переброску армии КНДР на Украину
Частичная мобилизация выявила проблемы, заявил Путин
Шойгу: Запад затягивает военные действия на Украине с целью ослабления России

Белорусские "Искандеры" способны накрыть всю Польшу в случае войны

Мир

Эксперты Telegram-канала "БелВПО" опубликовали сценарий ударов по военным объектам и критической инфраструктуры Польши в случае начала полномасштабной войны с Белоруссией.

Картина поражения военных объектов Польши
Картина поражения военных объектов Польши

На вооружении ВС РБ находятся 301-мм реактивная система залпового огня (РСЗО) "Полонез", дальность поражения которой составляет 300 километров, и тактический ракетный комплекс "Искандер" с дальностью полёта до 500 километров.

"Более 40 комплексов каждой из систем и тысячи ракет могут нанести чувствительный ущерб Войску Польскому, от стоящих подразделений под белорусским забором, до самых дальних гарнизонов вблизи Германии", — отметили аналитики.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Разведчики ВС РФ захватили офицеров 80-й бригады ВСУ, расстрелявших пленных России под Макеевкой

Взяты в плен офицеры 80-й аэромобильной бригады ВСУ, расстрелявшие русских солдат.

Разведчики ВС РФ захватили офицеров 80-й бригады ВСУ, расстрелявших пленных России под Макеевкой
Конгрессмен США Кинзингер заявил о победе НАТО над Россией за три дня
Конгрессмен США Кинзингер заявил о победе НАТО над Россией за три дня
Никифорова: украинское командование ждёт русские танки в Киеве
Newsweek: Российское ядерное оружие системы "Авангард" невозможно перехватить
Не ходите, девочки, к президенту гулять: за ним последует импичмент Сергей Лебедев Знак зодиака 21 декабря: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская
Певица Наргиз Закирова недовольна своей депортацией из России на 50 лет
Политолог Гагарин: прямое столкновение между НАТО и РФ продлится три часа
Newsweek: Россия развернула "непобедимое оружие" Путина против США
Newsweek: Россия развернула "непобедимое оружие" Путина против США
Последние материалы
Доктор военных наук Сивков: Россия может извлечь выгоду, если ВСУ получат ЗРК Patriot
Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины
В Консерватории пройдет Фестиваль, посвященный 80-летию А. А. Наседкина
Песков не подтвердил захват в плен бойцов ВСУ, которые расстреляли российских военных в Макеевке
IKEA отсудила у мэрии Новосибирска более трёх миллионов рублей за аренду
После воздушной тревоги взрывы в Кривом Роге и Очакове
WP: Зеленский хотел приехать в США ещё летом, но опасался
Медицинский специалист связал осложнения из-за гриппа у детей с пандемией COVID-19
WP: ВСУ используют искусственный интеллект в зоне СВО для выбора целей ВС РФ
ВСУ ежедневно отступают в Донбассе, заявил командир "Ахмата" Алаудинов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников