Эксперты Telegram-канала "БелВПО" опубликовали сценарий ударов по военным объектам и критической инфраструктуры Польши в случае начала полномасштабной войны с Белоруссией.
На вооружении ВС РБ находятся 301-мм реактивная система залпового огня (РСЗО) "Полонез", дальность поражения которой составляет 300 километров, и тактический ракетный комплекс "Искандер" с дальностью полёта до 500 километров.
"Более 40 комплексов каждой из систем и тысячи ракет могут нанести чувствительный ущерб Войску Польскому, от стоящих подразделений под белорусским забором, до самых дальних гарнизонов вблизи Германии", — отметили аналитики.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Взяты в плен офицеры 80-й аэромобильной бригады ВСУ, расстрелявшие русских солдат.