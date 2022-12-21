Белорусские "Искандеры" способны накрыть всю Польшу в случае войны

Эксперты Telegram-канала "БелВПО" опубликовали сценарий ударов по военным объектам и критической инфраструктуры Польши в случае начала полномасштабной войны с Белоруссией.

Картина поражения военных объектов Польши

На вооружении ВС РБ находятся 301-мм реактивная система залпового огня (РСЗО) "Полонез", дальность поражения которой составляет 300 километров, и тактический ракетный комплекс "Искандер" с дальностью полёта до 500 километров.

"Более 40 комплексов каждой из систем и тысячи ракет могут нанести чувствительный ущерб Войску Польскому, от стоящих подразделений под белорусским забором, до самых дальних гарнизонов вблизи Германии", — отметили аналитики.