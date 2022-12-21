Французский разведчик Жюйе оценил возможность начала тотальной войны в Европе

Бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе выразил уверенность, что в Европе не будет глобальной войны.

"Тотальной войны не будет никогда, потому что ни европейцы, ни немцы, ни французы, ни какая-либо другая страна в Европе не хочет воевать с Россией", — сказал Жюйе в интервью Mondafrique.

По мнению разведчика, Франция допустила ошибку, вернувшись в объединённое командование Североатлантического альянса после президентства Шарля де Голля.

Жюйе отметил, что Франция потеряла независимость на международной арене и вынуждена следовать стратегии американской политики. Если бы страна не была в НАТО, то могла бы сейчас "играть роль посредника в украинском конфликте, как это делает Турция", подчеркнул разведчик.