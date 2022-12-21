WP: Зеленский хотел приехать в США ещё летом, но опасался

Посещение США было в планах украинского президента Владимира Зеленского ещё минувшим летом, однако осуществить своё намерение он не смог по соображениям безопасности. Об этом сообщило издание Washington Post.

"Украинский президент искал возможности поехать в Вашингтон с лета… Безопасность была главной проблемой на этом пути", — сказано в статье.

Ранее в Вашингтоне проинформировали о планах Зеленского приехать в США 21 декабря. Об этом предупреждал и сам украинский лидер в своём Twitter*, уточнив, что хочет провести встречу с президентом США Джо Байденом.

В окружении Зеленского уточнили, что супруга Зеленского не составит ему компанию в этой поездке.

В Белом доме дали понять прессе, что во время встречи с Зеленским Байден собирается официально объявить о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на сумму в 2 миллиарда долларов. Частью этого пакета станут американские ПВО Patriot.