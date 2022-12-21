Сальдо: Херсон и вся правобережная часть Днепра будет возвращена в состав Херсонской области

Врио губернатора области Владимир Сальдо высказался по поводу планов относительно будущего Херсона.

Сальдо выразил сожаление по поводу того, что Херсон был оставлен ВС РФ, однако полагает, что в будущем всё будет намного лучше — и сам областной центр, и вся причерноморская часть Херсонщины снова будут неотъемлемой частью России, как того требует историческая справедливость.

"Что касается Херсона. Его сначала взяли, а потом оставили. Для меня это событие горькое. Но скажу так: все, что ни происходит, делается к лучшему. Я 100% знаю, что мы вернемся в Херсон и пойдем дальше. То есть вся причерноморская часть, которая была включена в состав Российской империи в XVIII веке, она вся будет на своем родном месте", — сказал Сальдо в эфире канала "Россия 24".

В наступающем году власти Херсонской области планируют оказывать всестороннюю помощь жителям, налаживать утраченные экономические связи и вернуть правобережную часть Херсонщины в состав региона.