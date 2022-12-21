В ЕС официально перестали признавать паспорта, выданные в новых регионах РФ

Страны-члены Евросоюза официально решили не признавать на своей территории паспорта РФ, полученные гражданами новых российских регионов. Это же решение распространяется также на Южную Осетию и Абхазию. Информация об этом появилась в официальном журнале ЕС.

Не признавать российские паспорта в ЕС решили ещё 8 декабря, а в силу это постановление вступает с 22 декабря.

"Российские паспорта, выданные в новых регионах РФ, не принимаются в качестве действующих проездных документов для следующих целей: выдача визы, пересечение внешних границ ЕС", - говорится в документе.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подверг это решение критике, отметив, что в нём хорошо видно "истинное лицо, точнее, кривая морда европейской демократии".