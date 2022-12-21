Служба Безопасности Украины (СБУ) предотвратила покушение на главу украинской военной разведки Кирилла Буданова и министра обороны Алексея Резникова. Об этом сообщил в интервью глава СБУ Василий Малюк.
По его словам, российские спецслужбы дали своим агентам, которые находятся на Украине, проверочное задание — ликвидировать военнослужащего. Однако они якобы имитировали убийство, отослав фото и видео.
Далее был отправлен исполнитель для "большого дела", который заезжал через третью страну, однако он был задержан, заявил Малюк.
Он также добавил, что таких историй насчитывается до десяти.
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