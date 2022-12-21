Данилюк: ВСУ исчерпали все возможности применения поставленного Западом оружия

Украинская армия уже исчерпала все возможности применения западного оружия. Об этом заявил экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк. Он подчеркнул, что теперь Киев нуждается в вооружениях большой дальности для достижения целей.

"Мы достигли предела того, что можем сделать с оружием, которое США уже предоставили", - цитирует слова Данилюка издание Politico.

Стратегия Киева заключается в продолжении атаки, потому что ВСУ не могут себе позволить заморозить линию фронта, отметил он.