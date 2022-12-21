Французский разведчик Жюйе заявил, что Запад недооценивает силы России

Конфликт на Украине спровоцировали США, они делали всё, чтобы втянуть Россию в боевые действия. Такое мнение высказал экс-глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе в интервью Mondafrique.

На его взгляд именно этим можно объяснить тот факт, что спецслужбы США были единственными, кто предупреждал о риске начала военных действий до февраля 2022 года.

Франция и Германия хорошо понимали в 2014 и 2015 году риск начала полномасштабного конфликта между пророссийским и прозападным населением Украины "под давлением американцев", заявил разведчик.

Запад должен перестать тешить себя иллюзиями о том, что силы России на исходе, а у украинцев все прекрасно, добавил он, призвав найти решение для окончания конфликта.