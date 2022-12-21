Ходаковский: демилитаризация и денацификация — это не самоцель, а клининг

Военный и политический деятель Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский заявил, что демилитаризация и денацификация — это не самоцель, а клининговые действия.

Ходаковский заявил, что первоначально предполагалось "привести "помещение" в порядок и занять "жилплощадь". Такую параллель провёл Ходаковский, объясняя действия ВС РФ в ходе СВО. Однако быстро "выселить рейдеров" не получилось.

"Какие сейчас перед нами задачи, кроме "не проиграть"? Имеем ли мы ещё претензии на эту "жилплощадь", или сейчас иная стратегическая задача? Или сейчас в принципе не до стратегии? Но если нет стратегии, то война становится процессом ради процесса, — а это недопустимо", — написал Ходаковский.

Ходаковский напомнил, что первоначально никто не ждал быстрых и ярких побед. Он заявил, что ещё рано терять надежду, но драгоценное время уходит.