Безпалько: Зеленский в первую очередь попросит у США деньги, а затем оружие для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон попросит у американского руководства в первую очередь финансовую помощь, а затем оружие. Такое мнение выразил российский политолог Богдан Безпалько.

В интервью РИА Новости он отметил, что Киеву необходимы деньги для выплаты зарплаты военным и государственным служащим, а также для поддержания экономической системы страны.

"Безусловно, будет просить о поддержке. С моей точки зрения для него является главной не столько военная поддержка, сколько финансовая", — считает эксперт.

По словам политолога, Зеленский также обратится к теме помощи со стороны ЕС, ведь Вооружённые силы Украины (ВСУ) перестали получать необходимую технику от европейских партнёров. Украинский президент потребует, чтобы американские официальные лица оказали давление на Европу, предположил специалист.

Кроме того, Безпалько подчеркнул: некоторые СМИ "раскручивают" версию о том, что Зеленский намерен заручиться поддержкой политиков из США, так как его конкурентом становится главком ВСУ Валерий Залужный.

В среду, 21 декабря, глава Украины выступит перед членами американского конгресса и встретится с лидером США Джо Байденом.