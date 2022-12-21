Аналитик Прохватилов: Польша хочет ударить по России с территории Украины

Польша намерена стать самой сильной армией Европы и ударить по России, используя территорию Украины. Об этом заявил военный эксперт Владимир Прохватилов.

Он отметил, что в скором времени на вооружении Варшавы появится мощная система противовоздушной обороны (ПВО), танки корейского производства и большое количество истребителей.

"Поляки от мала до велика спят и видят, как отомстить России за годы угнетения, когда они были колонией. Ждите поляков. Тот, кто предупрежден, тот вооружён. Нельзя недооценивать предстоящей угрозы", — сказал Прохватилов в беседе с URA.RU.

Аналитик убеждён, что Польша будет наращивать свой военный контингент на Украине, направляя в регион частные военные компании.

"Сейчас готовят из Польши военную супердержаву Европы. И как она сработает против России, нужно посмотреть", — добавил эксперт.