Мирошник прокомментировал визит Зеленского к Байдену фразой из фильма Гайдая: "Шеф, всё пропало!"

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, даже если это только слух, — очень серьёзный маркер. Такое мнение высказал политик и общественный деятель Луганской Народной Республики (ЛНР) Родион Мирошник.

В своём Telegram-канале он прокомментировал визит Зеленского к президенту США Джо Байдену фразой из бессмертной комедии Гайдая "Бриллиантовая рука": "Шеф, всё пропало!".

Политик считает, что визит украинского лидера в Америку является подтверждением того, что запас прочности у управляемых НАТО вооружённых сил Украины (ВСУ) на исходе.

"А как жить с конгрессом под контролем республиканцев, совсем не понятно. Зеленского тайно везут выступить с номером "подайте бедной Неньке" в преддверии прихода республиканского большинства в конгресс?! "Наглая дипломатия" в действии. А его постараются вернуть в Киевский бункер или в Польше где-то местечко найдут?!", — заключил Мирошник.