Очередной солдат украинской армии прокомментировал новый законопроект киевского руководства о дезертирстве №8271 и заявил, что командование пытается сделать из военных "бесправные машины".
"Вы знали, что у нас есть заградотряды? Да, да, сегодня я в этом убедился. Есть. 450 человек в глубоком тылу сидят и придумывают законы", — заявил он.
Также ВСУшник отметил, что один из его сослуживцев после прочтения законопроекта выразил желание переехать жить в Польшу.
"До этого чубатого начало доходить, что власти не считают своих солдат за людей, принимая нашумевший закон о дезертирстве", — отмечается в Telegram-канале U_G_M, где опубликовано видеообращение солдата.
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