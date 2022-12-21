Боевик ВСУ заявил о желании переехать в Польшу после закона о дезертирстве

Очередной солдат украинской армии прокомментировал новый законопроект киевского руководства о дезертирстве №8271 и заявил, что командование пытается сделать из военных "бесправные машины".

"Вы знали, что у нас есть заградотряды? Да, да, сегодня я в этом убедился. Есть. 450 человек в глубоком тылу сидят и придумывают законы", — заявил он.

Также ВСУшник отметил, что один из его сослуживцев после прочтения законопроекта выразил желание переехать жить в Польшу.

"До этого чубатого начало доходить, что власти не считают своих солдат за людей, принимая нашумевший закон о дезертирстве", — отмечается в Telegram-канале U_G_M, где опубликовано видеообращение солдата.