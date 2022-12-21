Белоруссия ограничила передвижение в пределах пограничной полосы с Украиной. Так, согласно информации, речь идёт о Гомельской области.
Согласно указу, въезд, вход и иное передвижение ограничивают в:
Ограничения не коснутся лиц, которые:
Кроме того, согласно указу, пересечение границы могут разрешить в "особых случаях".
"Временно ограничить въезд (вход), временное пребывание и передвижение
в пограничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов
Гомельской области", — говорится в документе на официальном портале правовых актов Белоруссии.
Отметим, что перечисленные населённые пункты граничат с Киевской и Черниговской областями Незалежной.
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