Белоруссия ограничила въезд в три граничащих с Украиной района Гомельской области

Белоруссия ограничила передвижение в пределах пограничной полосы с Украиной. Так, согласно информации, речь идёт о Гомельской области.

Согласно указу, въезд, вход и иное передвижение ограничивают в:

Лоевском,

Брагинском,

Хойникском районах.

Ограничения не коснутся лиц, которые:

направляются туда (и обратно) для выполнения служебных обязанностей,

к собственному месту жительства или к близким родственника.

Кроме того, согласно указу, пересечение границы могут разрешить в "особых случаях".

"Временно ограничить въезд (вход), временное пребывание и передвижение

в пограничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов

Гомельской области", — говорится в документе на официальном портале правовых актов Белоруссии.

Отметим, что перечисленные населённые пункты граничат с Киевской и Черниговской областями Незалежной.