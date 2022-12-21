Марочко: мобилизованные ВСУ торопятся дезертировать из-под Соледара и сдаться полиции

Украинских военнослужащих пугают будущие тюремные сроки за невыполнение приказов, поэтому они торопятся дезертировать до принятия нового закона, рассказал Андрей Марочко.

По словам полковника Народной милиции ЛНР, мобилизованные ВСУ, дислоцированные под Соледаром, бегут в тыл, где сдаются правоохранительным органам.

"Не дожидаясь ужесточения мер по дисциплинарным проступкам, часть военнослужащих из числа мобилизованных граждан начали сбегать с позиций и сдаваться органам военного правопорядка", — пояснил он в интервью агентству ТАСС.

Марочко добавил, что дезертиры надеются на небольшой тюремный срок и хотят сохранить свою жизнь.

Ранее военкоры рассказали, что украинские боевики начали вскрывать гаражи мирных жителей Артёмовска, готовясь к отступлению из города.