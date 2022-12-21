Никифорова: украинское командование ждёт русские танки в Киеве

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что российские войска намерены пойти на Киев. Также он признал успешное проведение частичной мобилизации в России и богатство ресурсной базы. Теперь он находится в ожидании танков ВС РФ на Крещатике, отмечает обозреватель Виктория Никифорова в материале для РИА Новости.

По мнению аналитика, интервью Залужного может стать хорошим оправданием для стран коллективного Запада в том случае, если украинские войска не смогут сдержать масштабное наступление ВС РФ.

"Возникает впечатление, что многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны. Однако недооценивать противника смертельно опасно. Собрав боеспособные части, ВСУ могут перейти в наступление — и тогда может оказаться, что вбросы про "снарядный голод" были только вбросами и на них не стоило вестись", — отметила Никифорова.

Более того, если российские танки всё же не появятся в Киеве, то власти Незалежной могут преподнести это как победу Украины и отражение наступления ВС РФ, которого не было, указала эксперт.