Вуячич: Польша идёт ва-банк и готова потерять всё ради собственных амбиций

Начиная с конца XVIII века около пяти раз Польшу делили на части. Во всех случаях основной причиной реализации такого сценария выступала агрессивная риторика самой Варшавы. Об этом заявил аналитик Владимир Вуячич в материале для "Русской весны".

Однако Польша отказывается учиться на своих ошибках и продолжает действовать по той же схеме, отметил он. Варшава провоцирует своих более сильных соседей на конфликты, надеясь на поддержку США и Великобритании, указал Вуячич.

"Сформировавшийся тандем Франции и Германии, как основателей политического блока, вряд ли уступит свое место Польше, — считает аналитик.

По его мнению, на данный момент спецоперация на Украине стала отличным поводом для модернизации польской армии. Теперь Варшава идёт ва-банк из-за своих амбиций, не боясь потерять всё, подчеркнул Вуячич.

"Если учесть, что не только у Германии есть вопросы, касающиеся территорий, то можно сказать, что призрак очередного раздела "гиены Европы" уже замаячил на горизонте", — заявил он.