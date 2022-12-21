Власти Индии не поддаются на попытки Вашингтона подорвать связи страны с Москвой. Об этом сообщил директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел России Замир Кабулов.
По его словам, США стремятся оказать влияние на Дели в том числе и в сфере поставок российской нефти. При этом он отметил, что Индия не откажется от сотрудничества с РФ. Как пояснил дипломат, власти этой страны объявили о желании приобретать много энергоресурсов.
"Потому что Индии это выгодно", — уточнил Кабулов в интервью РИА Новости.
Кроме того, он подчеркнул: Россия предоставляет хорошие скидки для Индии и Китая при покупке нефти.
Ранее Кабулов заявил, что Москва и Дели постепенно уходят от использования доллара в торгово-экономических отношениях, заменяя его национальной валютой.
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