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Военкор Ярем: ВСУ роют траншеи и готовятся оборонять Бахмут

Мир

Военкор Ярем сообщил, что ВСУ роют траншеи и готовятся оборонять Бахмут (Артёмовск).

Военкор Ярем: ВСУ роют траншеи и готовятся оборонять Бахмут

В своем блоге Ярем рассказал, что украинские военные превратили многоэтажные дома в крепости. Он отметил, что здания подготовлены к круговой обороне. На нижних этажах находятся огневые позиции, на верхних — снайперские и наблюдательные позиции.

ВСУ также выкопали траншеи. Однако, по мнению военкора, окопы при таких позициях не имеют большого смысла. Ярем предположил, что это ходы сообщения между домами-крепостями.

"Траншеи прямые, а не зигзагообразные, без стрелковых ячеек, то есть просто продолговатые ямы. По крайне мере, то, что попадалось мне на глаза", — написал военкор.

Военкор предположил, что киевские власти могут использовать окопы в целях выставить бойцов ВСУ "защитниками" Бахмута, которые не прячутся в жилых застройках. Но украинские военные уже сами опубликовали фото и видео со своих позиций.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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