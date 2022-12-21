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Макрон: после окончания СВО Россия должна получить гарантии безопасности

Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не отступит от своего заявления о том, что после окончания украинского конфликта России необходимо предоставить гарантии безопасности.

Макрон: после окончания СВО Россия должна получить гарантии безопасности

Кроме того, Макрон подчеркнул, что Москва должна быть за столом переговоров, как "сторона конфликта", даже вопреки заявлениям Киева.

"Наша роль — готовить мир, и когда он наступит, потребуются переговоры. Необходимо, чтобы Россия была за столом переговоров как сторона конфликта, чтобы построить устойчивый мир", — заявил Макрон французской прессе.

Макрон подчеркнул, что Париж продолжает поставлять Украине военную помощь, но "категорически против" дальнейшей эскалации и втягивания в конфликт стран НАТО.

"Люди, которые отказываются готовиться и работать над этим, предлагают полномасштабную войну. Это затронет весь континент", — резюмировал президент.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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