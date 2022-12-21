Украинские беженцы начали "вымогать" социальные пособия у польских властей, при этом не соблюдая сроки прибывания в стране, заявили аналитики. По их словам, из-за этого Варшава решила ужесточить контроль над выплатами по программе "500+".
Так, Управление социального страхования заявило, что те украинцы, которые выезжают за пределы Польши более чем на месяц лишаются выплат.
"Управление социального страхования уже приостановило выдачу более 110 тысяч пособий", — передаёт Gazeta Wyborcza.
Авторы подчеркнули, что у ведомства есть полный список с пограничных пунктов, в котором содержится информация о времени их пересечения каждым беженцем. Кроме того, контроль над передвижениями ведут соцслужбы и даже школы, в которых учатся дети "беглых" граждан Незалежной.
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