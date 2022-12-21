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Американский политик Янг: нужно распустить "опасную террористическую организацию" ЦРУ

Мир

ЦРУ — худшая террористическая организация с момента её основания, заявил американский политик Джеффри М. Янг. По его мнению, Центральное разведывательное управление США необходимо "уничтожить".

Американский политик Янг: нужно распустить "опасную террористическую организацию" ЦРУ

Как подчеркнул Янг, ЦРУ практикует "террористические" методы с 1947 года.

"ЦРУ — это худшая в мире террористическая организация с момента его основания в 1947. Уничтожьте её сейчас же", — заявил политик на своей странице в Сети.

Комментаторы под постом Янга согласились с политиком и подчеркнули, что не мешало бы закрыть и НАТО.

"Оно привело ко многим проблемам, не только в сфере экономики, но и в геополитике, а также к военным преступлениям по всему миру", — написал один из пользователей.

Ещё один читатель предположил, что экс-президента США Джона Кеннеди убили именно из-за обещаний распустить ЦРУ.

"Обещания Кеннеди распустить ЦРУ, а также его призывы к миру и прекращению гонки вооружений стоили ему жизни", — резюмировал пользователь.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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