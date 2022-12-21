ЦРУ — худшая террористическая организация с момента её основания, заявил американский политик Джеффри М. Янг. По его мнению, Центральное разведывательное управление США необходимо "уничтожить".
Как подчеркнул Янг, ЦРУ практикует "террористические" методы с 1947 года.
"ЦРУ — это худшая в мире террористическая организация с момента его основания в 1947. Уничтожьте её сейчас же", — заявил политик на своей странице в Сети.
Комментаторы под постом Янга согласились с политиком и подчеркнули, что не мешало бы закрыть и НАТО.
"Оно привело ко многим проблемам, не только в сфере экономики, но и в геополитике, а также к военным преступлениям по всему миру", — написал один из пользователей.
Ещё один читатель предположил, что экс-президента США Джона Кеннеди убили именно из-за обещаний распустить ЦРУ.
"Обещания Кеннеди распустить ЦРУ, а также его призывы к миру и прекращению гонки вооружений стоили ему жизни", — резюмировал пользователь.
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