В США обвили Киев в национализме из-за запрета русского языка

Киев, выпуская антироссийские законы, в том числе запрещая русский язык, лоббирует национализм, заявил американский обозреватель Майкл Дохерти. Он подчеркнул, что для трети граждан Незалежной русская речь родная.

По словам Дохерти, в Европе есть языковые законы, но они не ущемляют прав людей.

"Украинско-националистический проект — это совершенно другое, — заявил обозреватель National Review. — Это попытка принудить принять украинскую культуру или отрезать от общественной жизни".

Дохерти подчеркнул, что кроме прочего, украинские власти решили объявить бойкот "всему русскому", что в корне неправильно и попытки переписать историю выглядят странно. По мнению обозревателя, законы, которые вводят в Незалежной нельзя трактовать как либеральные или демократические, так как они являются радикальными.