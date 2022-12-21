Киев, выпуская антироссийские законы, в том числе запрещая русский язык, лоббирует национализм, заявил американский обозреватель Майкл Дохерти. Он подчеркнул, что для трети граждан Незалежной русская речь родная.
По словам Дохерти, в Европе есть языковые законы, но они не ущемляют прав людей.
"Украинско-националистический проект — это совершенно другое, — заявил обозреватель National Review. — Это попытка принудить принять украинскую культуру или отрезать от общественной жизни".
Дохерти подчеркнул, что кроме прочего, украинские власти решили объявить бойкот "всему русскому", что в корне неправильно и попытки переписать историю выглядят странно. По мнению обозревателя, законы, которые вводят в Незалежной нельзя трактовать как либеральные или демократические, так как они являются радикальными.
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