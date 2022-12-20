Макрон заявил о планах поговорить с Путиным: "Будем говорить о ядерной безопасности"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах поговорить с Путиным о ядерной безопасности.

Макрон хочет возобновить общение с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью телеканалу LCI.

Однако перед тем, как звонить Путину, Макрон хочет поговорить с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и Владимиром Зеленским. В беседе с журналистами президент Франции отметил, что предметом их разговора будет ядерная безопасность и безопасность гражданской инфраструктуры на Украине. Он подчеркнул, что в особенности его беспокоит безопасность Запорожской АЭС.