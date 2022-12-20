Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах поговорить с Путиным о ядерной безопасности.
Макрон хочет возобновить общение с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью телеканалу LCI.
Однако перед тем, как звонить Путину, Макрон хочет поговорить с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и Владимиром Зеленским. В беседе с журналистами президент Франции отметил, что предметом их разговора будет ядерная безопасность и безопасность гражданской инфраструктуры на Украине. Он подчеркнул, что в особенности его беспокоит безопасность Запорожской АЭС.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Взяты в плен офицеры 80-й аэромобильной бригады ВСУ, расстрелявшие русских солдат.