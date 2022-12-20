Dutch News: привилегии беженцам с Украины были признаны незаконными в Нидерландах

Согласно решению апелляционного суда Гааги, разное отношение к беженцам с Украины и из других стран, которое демонстрировало правительство Нидерландов, было признано незаконным. Об этом сообщает портал Dutch News.

Журналисты издания напомнили, что ранее у украинских беженцев власти не потребовали пройти обязательную процедуру обращения за предоставлением убежища. Им было позволено сразу остаться в Нидерландах и без проволочек устроиться здесь на работу.

"Обе группы беженцев бегут от войны и насилия, и при приеме обеих не должно делаться никаких различий. Государство обязано одинаково относиться к ним", — сказано в заявлении.

Судом было отмечено, что речь в данном случае идёт о нарушении властями общепринятых международных стандартов, применяемых по отношению к просителям убежища. С другой стороны, представители суда согласились, что за столько короткий период времени создать дополнительные места для беженцев не представляется возможным.

В начале октября в Нидерландах произошёл громкий инцидент с 700 беженцами, которые из-за отсутствия мест в центре по приему мигрантов в городке Тер-Апель были вынуждены ночевать на улице. После этого суд Гааги постановит улучшить условия приёма беженцев в рамках стандартов ЕС.