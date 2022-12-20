НАТО продолжает оказывать военную поддержку Украине. Однако благодаря половинчатой помощи Запада Россия может одержать победу в конфликте с Киевом. Об этом заявили обозреватели Financial Times (FT).
"Если Киеву откажут в средствах противодействия (российским ракетным ударам), его союзники рискуют поражением Украины, беспорядками на Западе и победой России по умолчанию. Выгодополучателем этого окажется Китай", — говорится в тексте статьи.
Также отмечается беспокойство Запада относительно российских ударов по энергетической системе Украины. Они многократно снижают способность Киева к обороне в зимнее время.
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