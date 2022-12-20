По словам неназванного высокопоставленного официального представителя Госдепа США, в Вашингтоне готовы к самым разным, даже самым непредвиденным сценариям развития событий.
Чиновник уточнил, в частности, что в Белом доме не исключают и нового наступления ВС РФ на Украине.
"США настолько готовы, насколько это возможно, к любому из непредвиденных обстоятельств, включая возобновление российского наступления на Украине", — сказал чиновник.
Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил о важности сохранения дипломатических контактов с Россией. По его словам, в условиях всеобщей напряжённости Москве и Вашингтону нужно не потерять готовность к диалогу. При этом Прайс отметил, что в Вашингтоне не намерены разговаривать с РФ по поводу Украины.
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