Sky News: в Вашингтоне не исключают нового масштабного наступления РФ на Украине

По словам неназванного высокопоставленного официального представителя Госдепа США, в Вашингтоне готовы к самым разным, даже самым непредвиденным сценариям развития событий.

Чиновник уточнил, в частности, что в Белом доме не исключают и нового наступления ВС РФ на Украине.

"США настолько готовы, насколько это возможно, к любому из непредвиденных обстоятельств, включая возобновление российского наступления на Украине", — сказал чиновник.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил о важности сохранения дипломатических контактов с Россией. По его словам, в условиях всеобщей напряжённости Москве и Вашингтону нужно не потерять готовность к диалогу. При этом Прайс отметил, что в Вашингтоне не намерены разговаривать с РФ по поводу Украины.