NYT: в Кремле нет единого мнения, стоит ли начинать новое наступление на Украину зимой

У российского руководства нет единого мнения о том, стоит ли начинать новое масштабное наступление на Украину этой зимой. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на представителей Госдепа США.

Источник издания заявил, что дебаты по данному вопросу в Кремле продолжаются.

По его словам, одни высокопоставленные российские чиновники якобы настаивают на необходимости нового наступления, но другие сомневаются, что у РФ есть для этого ресурсы.

Какими в итоге будут "фактические действия" РФ, сейчас неясно, заключил собеседник издания.