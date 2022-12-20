Уоллес попытался уличить Россию в намерении поставить военные комплектующие Ирану

По словам британского министра обороны Бена Уоллеса, Россия якобы собирается передать Ирану комплектующие военного назначения за то, что он якобы ранее поставил ей беспилотники.

На Западе полагают, что Иран является поставщиком БПЛА, которые Москва якобы использует в украинском конфликте. Такие обвинения периодически звучат со стороны Запада несмотря на неоднократные опровержения Тегерана и Москвы.

"Иран стал одним из основных военных сторонников России. В обмен на поставку более 300 дронов-камикадзе Россия сейчас намерена предоставить Ирану передовые комплектующие военного назначения, подрывающие как безопасность Ближнего Востока, так и международную безопасность", — сказал Уоллес.

Это заявление было сделано британским министром во время выступления в парламенте по тематике происходящего на Украине.

При этом какие-либо детали или доказательства своего утверждения Уоллес привести не смог.