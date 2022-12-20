США выделят 300 млн долларов на борьбу с "влиянием России"

В бюджет США на 2023 год внесли статью расходов на "противостояние влиянию России". На эту цель планируется выделить 300 миллионов долларов.

"Фонд противодействия российскому влиянию составит 300 миллионов долларов", — отмечается в документе.

США намерены распределить эти средства следующим образом:

150 миллионов пойдут на финансирование иностранных армий;

95 миллионов — на помощь Европе, Евразии и Центральной Азии;

50 миллионов — на борьбу с наркотиками;

5 миллионов — на обучение военных других стран.

После того, как законопроект утвердят обе палаты американского конгресса, его должен будет подписать президент США Джо Байден.

Ранее стало известно, что проект бюджета США на 2023 год устанавливает запрет на выделение денежных средств украинскому нацбатальону "Азов"*.

* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.